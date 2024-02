John Kennedy está à disposição do Fluminense na Recopa - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 29/02/2024 14:19

Rio - O Fluminense terá força máxima para buscar o título da Recopa Sul-Americana. Com os retornos de Samuel Xavier e John Kennedy, o Tricolor enfrenta a LDU, do Equador, nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta. Mais de 60 mil ingressos foram vendidos para a partida.

O zagueiro Marlon e os laterais Samuel Xavier e Marcelo se recuperaram de dores e foram relacionados para a partida. Porém, a presença entre os titulares dependerá da avaliação nos testes pré-jogo. Guga e Diogo Barbosa são cotados para começarem. Felipe Melo e Thiago Santos devem formar a dupla de zaga. O único desfalque é o meia Gabriel Pires, que é reserva.

Já a outra boa notícia para os tricolores é o retorno de John Kennedy. O centroavante, de 21 anos, cumpriu suspensão no jogo de ida por conta da expulsão na final da Libertadores. O autor do gol do título tricolor contra o Boca Juniors, da Argentina, deve começar no banco, mas foi testado entre os titulares nos treinos.

Fluminense e LDU, do Equador, decidem um título continental pela terceira vez na história. No jogo de ida, os equatorianos venceram por 1 a 0, na altitude de Quito. Para conquistar o título da Recopa, o Tricolor das Laranjeiras precisa vencer por dois gols de diferença ou mais. Em caso de empate no placar agregado, o jogo irá para a prorrogação. Se o empate persistir, a decisão será nos pênaltis.

RELACIONADOS DO FLUMINENSE:

GOLEIROS: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

ZAGUEIROS: Antonio Carlos, Felipe Melo, Manoel, Marlon e Thiago Santos

LATERAIS: Diogo Barbosa, Guga, Marcelo e Samuel Xavier

MEIAS: Alexsander, André, David Terans, Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto

ATACANTES: Douglas Costa, Germán Cano, Jhon Arias, John Kennedy, Keno, Lelê e Marquinhos