Fluminense é provocado em Copocabana antes de decidir a Recopa contra a LDUReprodução

Publicado 29/02/2024 14:28

o Fluminense foi provocado com uma faixa exibida por um avião na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, em referência à LDU, adversária de logo mais. A frase estampada era “Voltei, meu filho”, com o escudo do clube equatoriano ao lado. Hinchas de Liga de Quito contrataron una avioneta para que haga volar en Río de Janeiro una bandera con la frase "Voltei, meu filho" pic.twitter.com/zGVWln7wA2 — Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) February 29, 2024 Rio - Na manhã desta quinta-feira (29), horas antes da decisão da Recopa,, adversária de logo mais. A frase estampada era

A provocação é referente ao histórico negativo do Fluminense em finais sul-americanas contra a LDU. O Tricolor foi superado pelos equatorianos nas decisões da Libertadores de 2008 e da Copa Sul-Americana de 2009, ambas no Maracanã, palco onde será disputada a partida decisiva da Recopa.

Fluminense e LDU se enfrentam na decisão da Recopa nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. No jogo de ida, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0 na altitude de Quito e, para ficar com o título no tempo normal, precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença. Caso a diferença de gols da primeira partida se repita em favor do time carioca, a decisão irá para os pênaltis.