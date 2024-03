O Fluminense é o campeão da Recopa 2024 - Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 01/03/2024 07:00 | Atualizado 01/03/2024 09:11

Rio - O Museu Fluminense, que promete estar em constante mudança , terá a primeira atualização já nesta sexta-feira (1). A taça da Recopa Sul-Americana, conquistada na quinta-feira , ficará em lugar de destaque na sala de troféus.O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, adiantou no dia da inauguração do museu, na segunda-feira (26), que já havia um espaço reservado no local para o título.

