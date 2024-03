Germán Cano abraça Jhon Arias, que marcou os dois gols da vitória do Fluminense sobre a LDU - MARCELO GONÇALVES /FLUMINENSE FC

Rio - Herói da noite, Jhon Arias não escondeu a felicidade ao comentar a vitória sobre a LDU por 2 a 0, que deu o título da Recopa Sul-Americana ao Fluminense . Na entrevista pós-jogo, o meia-atacante destacou que a conquista tem um sabor especial, elogiou a equipe equatoriana e valorizou o trabalho empreendido pelo grupo para a partida desta quarta-feira.

"Felicidade, felicidade. Hoje, o título tinha um sabor especial para para nós, tinha um sabor, um gosto especial para o torcedor tricolor. Estamos muito felizes, trabalhamos muito porque sabíamos que hoje seria uma partida extremamente difícil para nós. A LDU é um grande time e veio aqui com sua ferramenta, paralisar o jogo, fazer a cera... Mas, cara, feliz, feliz pelos dois gols, feliz por contribuir para conseguir esse título. Agora é desfrutar. É o título que recolhe tudo que fizemos no ano passado na conquista da Libertadores", disse Arias, que fez os dois gols do jogo.





O título, vale destacar, representa um troco na LDU. Isso porque o Tricolor já havia amargado o vice para os equatorianos nas finais da Libertadores de 2008 e da Sul-Americana de 2009.

O Fluminense havia perdido por 1 a 0 na partida de ida, em Quito, no Equador. Portanto, com o resultado desta noite, levou a melhor e venceu o confronto no placar agregado por 2 a 1.