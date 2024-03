Arias foi o cara da vitória do Fluminense sobre a LDU - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 29/02/2024 23:24 | Atualizado 01/03/2024 09:51

fotogaleria Rio - Depois do vices para a LDU na Libertadores 2008 e na Sul-Americana 2009, o Fluminense se vingou e conquistou um título em cima dos equatorianos. O "troco" do Flu veio com a heroica vitória sobre a Liga por 2 a 0 no Maracanã, na noite desta quinta-feira, 29, pelo jogo da volta Recopa Sul-Americana. Jhon Arias fez os gols do triunfo tricolor, ambos na segunda etapa.

Vale destacar que o Time de Guerreiros atuou com um a menos desde 34 minutos da etapa completar, quando vencia por 1 a 0, já que John Kennedy foi expulso. Apesar da adversidade, o Tricolor mostrou resiliência e fome para buscar o resultado que lhe daria o título.

O Fluminense havia perdido o jogo de ida, em Quito, no Equador, por 1 a 0. No entanto, com o resultado desta noite, venceu a LDU por 2 a 1 no placar agregado e sagrou-se campeão da Recopa Sul-Americana pela primeira vez.

O JOGO

O primeiro foi conforme o esperado. O Fluminense tinha mais posse de bola e mais volume ofensivo, enquanto a LDU fazia cera e apostava nas jogadas de contra-ataque para atravessar o campo.

Nesse cenário, o Flu fechou o primeiro tempo com 77% e mais presença no campo ofensivo. Apesar dos bons números, o Tricolor teve dificuldade incomodar e levou efetivamente perigo em dois momentos: um chute de Martinelli dentro da pequena área, mas o goleiro estava em cima para fazer a defesa; a outra na finalização de Germán Cano, que estava livre de marcação, mas o atacante pegou mal na bola.

Já a equipe equatoriana até conseguiu chegar ao ataque e finalizou quatro vezes. Nenhuma dos arremates, porém, encontrou a direção da meta defendida pelo goleiro Fábio.

Cabe mencionar que, após o apito final, o lado tricolor mostrou irritação porque o árbitro sinalizou apenas dois minutos de acréscimo, mesmo com a cera da LDU. Jogadores do Flu reclamaram com a arbitragem, e as duas comissão técnicas chegaram a discutir dentro de campo.

Para o segundo tempo, Diniz fez uma mudança que o torcedor já está acostumado a ver: John Kennedy na vaga de Felipe Melo. O intuito, claro, era deixar o Tricolor mais ofensivo.

Assim, o Fluminense manteve a pegada e continuou em cima da LDU em busca do gol. Por outro lado, o Tricolor também cedeu mais espaços atrás para a LDU, que chegou a levar perigo num momento, mas Thiago Santos - que se destacou na partida - apareceu para resolver.



Com o decorrer do tempo, o Flu foi apertando mais e mais, e os equatorianos já não conseguiam aproveitar os espaços. Nesse cenário de ataque contra defesa, Diniz sentiu o momento e promoveu as entradas de Marcelo, Renato Augusto e Douglas Costa.

De tanto pressionar, o Tricolor conseguiu furar a defesa equatoriana e abriu o placar no Maracanã. Aos 31 minutos, Samuel Xavier levantou bola na área para Jhon Arias, que estava livre de marcação. O colombiano cabeceou firme no canto, sem chances de defesa para o goleiro Domínguez.

Minutos depois, porém, um fato importante para a partida aconteceu. John Kennedy deu um pisão em Zambrano numa dividida, recebeu o cartão vermelho direito e foi para o vestiário mais cedo.

Mas quem pensou que o Fluminense sentiria a expulsou, achou errado. O Tricolor foi bravo, seguiu em cima da LDU e acabou coroado com o segundo. Renato Augusto recebeu boa bola na área e foi derrubado por Valverde. O árbitro não teve dúvidas e assinalou o pênalti. Arias foi para a cobrança e marcou o gol do título na reta final de partida.



FICHA TÉCNICA

Fluminense x LDU

Data e Hora: 29/02/2024, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)



Cartões amarelos: Thiago Santos (FLU) / Quintero e Jhojan Julio (LDU)

Cartões vermelhos: John Kennedy, Samuel Xavier, no banco, e Diogo Barbosa, no banco (FLU) / Adrián Gabbarini (LDU)

Gols: Jhon Arias (1-0) (31'/2ºT) / Jhon Arias (2-0) (45'/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo (John Kennedy, Intervalo) e Diogo Barbosa (Marcelo, 22'/2ºT); André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Renato Augusto, 22'/2ºT); Keno (Douglas Costa, 22'/2ºT), Jhon Arias e Germán Cano.

LDU (Auxiliar técnico: Adrián Gabbarini)

Alexander Domínguez; Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina e Quiñónez; Zambrano, Valverde e Sebastián González; Pivoi, Estupiñán (Jhojan Julio, 26'/2ºT) e Hurtado (Arce, 26'/2ºT).