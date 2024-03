Fluminense celebrou o segundo título internacional em menos de quatro meses, agora da Recopa - Marina Garcia / Fluminense

Fluminense celebrou o segundo título internacional em menos de quatro meses, agora da RecopaMarina Garcia / Fluminense

Publicado 01/03/2024 10:25 | Atualizado 01/03/2024 10:38

o Tricolor agora deu fim de uma vez à triste sina contra os equatorianos no Maracanã e O atual elenco do Fluminense conseguiu em quase quatro meses cicatrizar duas feridas profundas nos corações do tricolores, que sofriam há 15 anos com a dor das perdas de duas finais para LDU. Campeão inédito da Libertadores em 4 de novembro, comemorou o segundo título internacional de sua história com a vitória por 2 a 0 , na quinta-feira (29).

O peso daquelas finais de 2008 e 2009 era evidente no confronto, a ponto de a preleção de Fernando Diniz aos jogadores ter vídeos sobre aqueles jogos e o sofrimento dos tricolores. Ele já havia lançado mão dessa tática na final da Libertadores de 2023 e, novamente funcionou.

os jogadores do Fluminense fizeram questão de dedicar essa vitória aos torcedores, não apenas aos vivos, mas também os que estavam no Maracanã naqueles anos e já morreram. Esse também foi o discurso de Felipe Melo aos companheiros antes de a bola rolar, e foi seguido por todos que concederam entrevista após a vitória.

Mais do que celebrar a conquista,. Esse também foi o discurso de Felipe Melo aos companheiros antes de a bola rolar, e foi seguido por todos que concederam entrevista após a vitória. E Cano dedicou aos times de 2008 e 2009

"A gente mais uma vez fecha uma cicatriz. Fechamos a da Libertadores e, hoje (quinta), mais uma. Esse título é para os torcedores", disse Ganso.



ESSE ELENCO MERECE DEMAIS TUDO QUE VEM ACONTECENDO! MAIS UMA TAÇA PRO MUSEU FLUMINENSE F.C.! VOCÊS SÃO GIGANTES! TODOS! ÍDOLOS! pic.twitter.com/LmzPzq58aR — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 1, 2024

De todos que estão no elenco atual, Renato Augusto é o que mais acompanhou aquele sofrimento. Era jogador do Flamengo na época e tinha familiares que sentiram bastante as perdas da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Agora, pôde dar essa alegria, logo em seu início de trabalho no Fluminense.



"Eu vivenciei um pouco naquela época. Também foi passado isso para a gente, mostrando detalhes de 2008 e 2009, com toda a importância que tinha o jogo. Não era só um título, era muito mais, principalmente para o torcedor. E a gente entrou com essa responsabilidade. A gente também jogou por eles (torcedores). É forte, em algum momento você não entende a dimensão do negócio", avaliou.



Resposta do Fluminense às provocações

"Diniz conseguiu botar alguns vídeos que relataram muito todo esse sofrimento que a torcida passou. Então, foi um gás a mais para a gente, assim como as provocações que eles fizeram desde quando chegaram ao Rio. A gente precisava dar essa resposta, esse momento para a torcida, de eles se sentirem com um sentimento de vingança por tudo que eles passaram. A gente merecia dar esse presente para a torcida que compareceu e fez uma festa linda mais uma vez", disse Guga.