Cano comemora mais um título com a camisa do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 01/03/2024 10:11

Germán Cano fez questão de dedicar o título aos jogadores dos times de 2008 e 2009 e também lembrou de torcedores que falecerem sem poder assistir à "vingança" tricolor. Rio - Foram 15 anos sendo assombrado pelo "fantasma" da LDU, mas o Fluminense, enfim, conseguiu lavar sua alma ao vencer os equatorianos por 2 a 0, na noite da última quinta (29), no Maracanã, e conquistar a Recopa. Após a partida,

"A gente sabe que o Fluminense tem uma história com a LDU. É uma história diferente por tudo que aconteceu em 2008 e 2009. Ficou marcado no nosso presente. Para que as coisas aconteçam. Eu quero dedicar essa vitória para esses jogadores que não conseguiram poder levantar a taça neste momento. Eles também merecem porque sofreram muito, como todo mundo sofre. Essa vitória é para eles", declarou Cano.



"Porque tem alguns (torcedores) que não estão mais aqui, e eles merecem muito. Para eles, para a torcida, para as pessoas que tão no céu. Queremos que todos sejam representados. Agradecer ao clube, à família, a quem torceu contra, essa Recopa também é pra eles", completou.

Após mais uma conquista com a camisa tricolor, o Rei da América quer continuar escrevendo seu nome na história do Fluminense.



"Não sei aonde vamos parar. O Fluminense não tem teto. Estamos construindo uma família linda, muitas coisas positivas dentro do clube. Vamos passo a passo, ganhamos uma Recopa, que o Fluminense não tinha, então estamos muito felizes por isso. Aqui, encontrei uma verdadeira família. A gente vai continuar fazendo história", afirmou o camisa 14.