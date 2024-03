Marcelo comemora com Fábio mais um título pelo Fluminense. Lateral chegou a 30 na carreira - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 01/03/2024 11:26 | Atualizado 01/03/2024 11:29

sacrifício do lateral de ficar longe do filho Enzo, que mora em Madrid, para seguir com o sonho de levantar troféus pelo clube que o revelou.

Multicampeão pelo Real Madrid, Marcelo completa um ano desde o retorno ao Fluminense no dia 10 e já soma três títulos: Carioca, Libertadores e Recopa. O último veio com a vitória por 2 a 0 sobre a LDU , o que coroa o

"Estou deixando o meu filho na Espanha, e fico com o Liam (o mais novo) aqui do meu lado. Está tudo certo e tal. Ele está lá, na seleção espanhola, tem várias viagens e eu não quero perder esse início de carreira dele. Mas eu abri mão da saudade de estar com ele, que tem 14 anos, e com a minha esposa, que se desdobra em 15 para poder viajar e estar com ele. Muita gente reclama, fala que joga mal, mas tem uma coisa atrás, todo mundo tem família", afirmou Marcelo.



Normalmente avesso a entrevistas, Marcelo se dispôs a falar com os jornalistas e abriu o coração. Admitiu que a saudade aumentou em 2024, após um ano no Brasil, enquanto o filho mais velho dá os primeiros passos nas categorias de base do Real Madrid. Mas não se arrepende da escolha.

"Eu deixo meu filho na Espanha e estou jogando pelo Fluminense. Não que seja uma coisa que não dê para fazer, está dando, ano passado eu consegui. Esse ano está um pouquinho mais difícil, porque a saudade está apertando, mas estou continuando. Ele mesmo fala que eu não posso parar. Então eu vou continuar assim, tentando não sentir muita saudade", disse, complementando.



"Eu estava com muita vontade de retornar ao Fluminense. Estou muito feliz, de volta à minha casa e espero continuar ganhando títulos importantes".

Sem querer responder quando pretende se aposentar, Marcelo garantiu que lê os comentários que recebe nas redes sociais, seja com elogios ou críticas, como sobre a forma física ao se apresentar para a temporada de 2024. Experiente, ele garante não se abalar.



"Para ficar bem claro para todo mundo, eu leio todos os comentários, só que nenhum deles me afeta. Eu não devo nada a ninguém, isso não vai mudar na minha cabeça. Eu sei quando eu jogo mal, quando eu estou mal fisicamente, quando eu posso dar mais. Eu sei tudo que é relacionado a mim. Eu entendo que o torcedor quer pedir mais coisas para o jogador, ele está no direito. Se quiserem continuar comentando, fiquem à vontade, não tem problema. Eu sou muito bem resolvido", completou.