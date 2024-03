Evento no Rio vai marcar estreia da Pacific Federation BJJ no Brasil - (Foto: Divulgação)

Publicado 01/03/2024 08:15

Está confirmado! Conforme programado, o primeiro evento da Pacific Federation BJJ no Brasil vai mesmo acontecer no Rio de Janeiro. E no dia 23 de março, a Vila Olímpica Mato Alto, em Jacarepaguá, irá receber o PFBJJ International Jiu-Jitsu Tour.



As inscrições para a competição já estão abertas através do site www.ilutas.com.br e a expectativa é de um grande público, principalmente por conta das premiações.

Faixa-preta 6º grau e diretor de arbitragem da Federação no Brasil, Muzio De Angelis comentou sobre as premiações do PFBJJ International Jiu-Jitsu Tour e deixou uma mensagem:"Queria convidar a todos para o primeiro evento da Pacific Federation BJJ no Brasil, que irá acontecer no Rio. Vamos fazer uma valorização das categorias de base, com a mesma premiação no masculino e feminino. Além disso, teremos medalhas de qualidade, estrutura de primeira e uma ótima equipe de árbitros e staff".Criada com o intuito de incorporar o espírito competitivo na comunidade do Jiu-Jitsu por meio de uma federação que promova campeonatos pautados nos melhores parâmetros de organização, estrutura e valorização, a Pacific também aposta no “Cashback Team” para atrair professores e líderes de equipe, entre outras novidades, como filiação dupla na PFBJJ e na FMAS BJJ.Fundador da Pacific Federation BJJ, o também faixa-preta Aldo Caveirinha completou sobre o evento: "Toda a galera do Rio de Janeiro e região está convidada, e pela primeira vez teremos premiações para as categorias de base, algo que jamais foi feito, então temos a honra de sermos os precursores e queremos todos presentes".