Vladimir Calvo irá entrar em ação pelo UAE Warriors 48(Foto: Divulgação)

Publicado 29/02/2024 14:00 | Atualizado 29/02/2024 14:55

Radicado em Curitiba, o peso-médio cubano Vladimir Calvo Marrero vai defender a bandeira do seu país e também a do Brasil contra o russo Soslan Marigev neste domingo (3/02), no card do evento árabe de MMA UAE Warriors 48, que terá como palco a cidade de Balneário Camboriú-SC.



"Vou levar a luta para a área que é a minha especialidade, o chão, e vou vencer com uma finalização. Saí do meu país para ser uma lenda do MMA", enfatizou o atleta da CMSystem, que tem como luta de origem o Wrestling.