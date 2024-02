Popó nocauteia Kleber Bambam em 36 segundos - Reprodução / Fight Music Show

Publicado 27/02/2024 17:00 | Atualizado 27/02/2024 18:38

Chegou a hora do capítulo final? Após nocautear José Pelé Landy, Junior Dublê e Kleber Bambam, nas últimas três edições do Fight Music Show, respectivamente, Acelino Popó Freitas quer um último ato contra os adversários. O tetracampeão mundial planeja, na mesma noite, enfrentá-los para fechar este ciclo.



Durante participação no programa "Encontro", da TV Globo, na manhã desta segunda-feira (26), o pugilista comentou sobre a ideia. Popó ainda citou a ordem em que vai lutar contra os três adversários.



"Minha ideia é juntar Jr. Dublê, Bambam e Pelé Landy, pegar os três na mesma noite. Eu quero pegar os três que nocauteei. Primeiro o Pelé no primeiro round, depois o Jr. Dublê, depois o Kleber Bambam. Já passei (a ideia) pro pessoa da equipe fazer isso. Vou nocautear os três de novo. O psicológico está bom, galera vai me ajudar", projetou.