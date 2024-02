Alex Poatan é um dos principais brasileiros no MMA atualmente - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 26/02/2024 10:00

Atual detentor do cinturão meio-pesado do Ultimate, Alex Poatan recebeu a grande missão de liderar o tão aguardado card do UFC 300, que será realizado no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA). Em sua primeira defesa de título na categoria, o brasileiro vai enfrentar o ex-campeão Jamahal Hill e, além da oportunidade de lutar em um evento tão emblemático, o paulista recebeu outra grande notícia.



Em entrevista recente ao programa "MMA Hour", Alex Poatan revelou que seu contrato com o UFC foi renovado por mais oito lutas. O brasileiro explicou que seu novo vínculo veio por aceitar a disputa de cinturão contra Jamahal Hill 21 dias antes do programado. Vale ressaltar que, inicialmente, o combate estava sendo negociado para acontecer no card do UFC 301, que será realizado no dia 4 de maio, no Rio de Janeiro.