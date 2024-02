CBJJE vem desenvolvendo torneios de Jiu-Jitsu kids cada vez melhores - (Foto: Alexsandro Pires Fotografia)

Publicado 26/02/2024 08:00

Referência quando o assunto é Jiu-Jitsu no Brasil - e no mundo -, a CBJJE segue crescendo, e entre as áreas de desenvolvimento, a kids é uma das que vem recebendo grande atenção por parte da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo.



Realizado em dezembro do ano passado e com um alto nível técnico, o Mundial Kids reuniu centenas de crianças em ação no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Já em janeiro, mais de 700 "pequenos" participaram do Mundial No-Gi 2024.



O número, porém, seria ainda maior, pois apenas crianças a partir do infantil podem ser inscritas em eventos sem quimono. "As inscrições em torneios No-Gi ocorre apenas do infantil pra cima, mas queremos ajustar algumas coisas e liberar as categorias anteriores também. A CBJJE vem fazendo um trabalho kids muito bom, há muito tempo, com e sem quimono. E percebemos um grande impacto positivo no meio, com outras entidades seguindo o trabalho da Confederação", afirmou o diretor Yuri Muradi.



Para continuar se desenvolvendo e dando oportunidades para os jovens, Yuri aposta em capacitação profissional, além de proximidade com os pais dos pequenos atletas - que são o futuro da arte suave.



"Queremos capacitar o nosso staff ainda mais para recebermos eventos kids e ter uma estrutura compatível também para os pais, que dê suporte, pois eles estão 100% ligados com as crianças no dia da competição", encerrou.