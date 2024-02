Renan Problema levou a melhor sobre Ryan Bader na luta principal do card PFL x Bellator - (Foto: Reprodução)

Publicado 25/02/2024 21:00 | Atualizado 26/02/2024 05:51

Realizado neste sábado (24), na Arábia Saudita, o histórico evento PFL x Bellator contou com grandes combates de MMA. Na luta principal da edição, Renan Problema deu um verdadeiro show e precisou de apenas 20 segundos para nocautear o experiente Ryan Bader. Com o resultado, o brasileiro unificou os cinturões das organizações e se tornou o campeão linear da Professional Fighters League. Além disso, Renan agora deverá ter pela frente o ex-campeão peso-pesado do UFC Francis Ngannou, que foi contratado pela PFL no ano passado, mas ainda não tem data definida para estrear.



A vitória de Renan Problema foi a única de um lutador da PFL no card principal do evento. Dos seis combates realizados, cinco foram vencidos por atletas do Bellator. Johnny Eblen, Jason Jackson, Vadim Nemkov, Yoel Romero e AJ McKee, atletas que estavam no Bellator derrotaram Impa Kasanganay, Ray Cooper III, Bruno Cappelozza, Thiago Marreta e Clay Collard, respectivamente.



Problema também foi o único a vencer no card PFL x Bellator. Isso porque, também no card principal, Bruno Cappelozza foi finalizado por Vadim Nemkov no segundo round, enquanto Thiago Marreta foi superado por Yoel Romero na decisão unânime dos jurados. Já no card preliminar, Vinicius Pereira acabou sendo derrotado por Malik Basahel por unanimidade.



Renan Problema dá show, nocauteia Bader e desafia Ngannou



Em ação na luta principal do histórico card, Renan Problema resolveu de forma rápida e impressionante. Enfrentando Ryan Bader, o brasileiro partiu para cima e conectou um forte golpe de direita, que pegou na ponta do queixo do americano e o levou a knockdown. Na sequência, Renan precisou de apenas mais alguns golpes no ground and pound, até o árbitro intervir e decretar a vitória de Problema com apenas 20 segundos de duelo.



Com a grande vitória, Renan Problema unifica os cinturões de PFL e Bellator e se torna o grande campeão peso-pesado da organização norte-americana. Além disso, o brasileiro também garante o direito de enfrentar o ex-campeão peso-pesado do Ultimate, Francis Ngannou, que foi contratado pela PFL no ano passado. O duelo, todavia, ainda não tem data para acontecer.



Bruno Cappelozza é finalizado por russo



Em duelo válido pelo peso-pesado no card PFL x Bellator, Bruno Cappelozza viu Vadim Nemkov iniciar o combate explorando bastante os chutes. O brasileiro bem que tentou reagir, mas sofreu outro forte chute do adversário. Sentindo o bom momento, Nemkov aumentou seu ritmo e acertou bons socos em Bruno, que terminou o primeiro round com o nariz sangrando.



Em desvantagem, Bruno Cappelozza tentou surpreender e começou o segundo assalto de maneira mais ofensiva. No entanto, mostrando muita técnica, Vadim Nemkov derrubou Bruno e, sem maiores dificuldades, "apagou" o brasileiro com um justo katagatame. Com o resultado, o russo emplacou sua terceira vitória consecutiva e não perde uma luta desde 2016. Cappelozza, por outro lado, amargou seu segundo revés nas últimas três lutas.