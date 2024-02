Saquarema International Cup vai reunir as principais equipes de Jiu-Jitsu da região - (Foto: MBS Lutas)

Saquarema International Cup vai reunir as principais equipes de Jiu-Jitsu da região (Foto: MBS Lutas)

Publicado 27/02/2024 09:00 | Atualizado 27/02/2024 21:01

Uma das equipes mais tradicionais de Saquarema e Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, a Vento Sul JJ mais uma vez estará presente no Saquarema Summer National Open, marcado para os dias 9 e 10 de março, no Ginásio de Esportes, e que em 2024 vai marcar também a abertura do 1º Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu.



Organizado pela CBJJD - com a chancela da ISBJJA -, o Circuito surge após o sucesso de campeonatos passados realizados pela Confederação na região, e como esperado, contará com alguns dos melhores atletas e equipes de destaque da Costa do Sol.

Leia Mais Popó vence Bambam por nocaute em 36 segundos de luta

CBJJE desponta com eventos de Jiu-Jitsu para crianças; saiba mais

Evento histórico tem campeões do Bellator contra PFL MMA e brasileiro vencendo

Faixa-preta e professor da Vento Sul JJ, Luiz Fernando celebrou a criação do Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu, que terá três etapas ao longo do ano. "Gostaria de agradecer a prefeita Manoela Peres, a Secretaria de Esportes de Saquarema e a CBJJD, enfim, todos que estão proporcionando trazer eventos desse nível para a região", disse Luiz, que completou:



"Sempre foi muito difícil para a gente se deslocar para o Rio de Janeiro, e agora, através da Prefeitura e da Confederação, temos a chance de lutar aqui perto de casa, com o apoio dos familiares e isso é muito importante". Faixa-preta e professor da Vento Sul JJ, Luiz Fernando celebrou a criação do Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu, que terá três etapas ao longo do ano. "Gostaria de agradecer a prefeita Manoela Peres, a Secretaria de Esportes de Saquarema e a CBJJD, enfim, todos que estão proporcionando trazer eventos desse nível para a região", disse Luiz, que completou:"Sempre foi muito difícil para a gente se deslocar para o Rio de Janeiro, e agora, através da Prefeitura e da Confederação, temos a chance de lutar aqui perto de casa, com o apoio dos familiares e isso é muito importante".

Secretário de Esportes de Saquarema ao lado de Rogério Gavazza, presidente da CBJJD (Foto: MBS Lutas)

Ao final do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2024, serão selecionados, através de um ranking específico, os melhores da temporada. E como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, serão três passagens para lutar o Europeu da ISBJJA, nos dias 2 e 3 de novembro, em Portugal.



Top 3 na contagem geral do juvenil, adulto e master no evento ano passado, Luiz Fernando projeta a Vento Sul JJ forte na busca pelo ranking, mas ressaltou: o principal é participar da festa.



"A gente costuma competir bastante e os resultados positivos são consequência disso. A briga pelo título, para nós, que não somos uma equipe muito grande, fica meio subjetiva, mas vamos dar o nosso melhor. O principal é competir, valorizar esse crescimento do Jiu-Jitsu em Saquarema", encerrou. Ao final do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2024, serão selecionados, através de um ranking específico, os melhores da temporada. E como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, serão três passagens para lutar o Europeu da ISBJJA, nos dias 2 e 3 de novembro, em Portugal.Top 3 na contagem geral do juvenil, adulto e master no evento ano passado, Luiz Fernando projeta a Vento Sul JJ forte na busca pelo ranking, mas ressaltou: o principal é participar da festa."A gente costuma competir bastante e os resultados positivos são consequência disso. A briga pelo título, para nós, que não somos uma equipe muito grande, fica meio subjetiva, mas vamos dar o nosso melhor. O principal é competir, valorizar esse crescimento do Jiu-Jitsu em Saquarema", encerrou.