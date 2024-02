Jorge Clay foi o grande destaque do Mr. Cage 48 - (Foto: Arielly Nunes)

Publicado 29/02/2024 09:00 | Atualizado 29/02/2024 09:57

Um dos principais eventos de MMA do país, o Mr. Cage chegou à sua 48ª edição no último sábado, dia 24 de fevereiro, quando o Anfiteatro da Ponta Negra, em Manaus-AM, recebeu um verdadeiro show de artes marciais mistas e grande público.



No combate principal, Jorge Clay, uma lenda da luta manauara, realizou sua despedida do MMA com vitória por finalização contra Wildens Garrote. De quebra, Clay ainda faturou o primeiro cinturão "Hall of Fame" do evento.

Completando as disputas de título do Mr. Cage 48, André Bebessauro superou Gerônimo Mondragon para se tornar campeão peso-pesado, enquanto Rodrigo Muralha nocauteou Robson Lima para pegar a coroa interina dos penas.



Empresário e dono do Mr. Cage, Samir Nadaf celebrou o sucesso do evento, que ao todo teve dez lutas e contou com o apoio da Prefeitura de Manaus para fazer uma edição inédita - e histórica - no Anfiteatro da Ponta Negra.



"A arena estava lotada, tivemos um público rotativo muito grande. O Mr. Cage é um evento premium, realizado dentro de shoppings, casas de festa, e esse foi para a população realmente conhecer o melhor evento de MMA do estado do Amazonas e um dos melhores do Brasil", afirmou Nadaf, que completou:



"O Mr. Cage é isso, estrutura e lutas de primeiro nível, pode perguntar para cada atleta que já lutou aqui, parece que eles se transformam e vira um show. E para essa edição, o apoio do prefeito David Almeida e do Radyr Júnior, secretário da Semtepi, foi fundamental. São dois esportistas que conhecem do assunto e por isso Manaus está onde está no cenário".

Samir Nadaf, dono do show, projetou a 49ª edição (Foto: Arielly Nunes)

Mr. Cage 49 confirmado



Animado com o futuro do evento - que nasceu em 2008 -, Samir Nadaf confirmou a 49ª edição do Mr. Cage para o dia 13 de abril, em Manaus-AM, além da presença de outra lenda local do MMA em ação.



"Esperamos mais um grande show, dessa vez com a presença do Junior Cardoso, um renomado professor aqui do estado e que fará a sua despedida do MMA, assim como o Jorge Clay. Além disso, há 16 anos revelamos os maiores nomes do MMA amazonense e do Brasil que vão para o UFC e outras das principais organizações do mundo, e queremos seguir assim", encerrou.



RESULTADOS:



Mr. Cage 48

Anfiteatro da Ponta Negra, Manaus-AM

Sábado, 24 de fevereiro de 2024



Jorge Clay derrotou Wildens Garrote

André Bebessauro derrotou Gerônimo Mondragon

Heliton dos Santos derrotou Alexandre Castro

Rodrigo Muralha derrotou Robson Lima

Naldo Santos derrotou Charles Andrade

Ronildo da Silva derrotou Isac Silva

Elisson Lima derrotou David Japa

Eurides Barata derrotou Breno Sombra

Anderson Soares derrotou Charllys Andrade

