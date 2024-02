MC Gui nocauteou Nego do Borel no co-main event do Fight Music Show 4 - (Foto: Reprodução)

Publicado 28/02/2024 12:00 | Atualizado 28/02/2024 12:29

Medalhista olímpico e um dos principais representantes brasileiros no Boxe, Esquiva Falcão esteve presente no card do Fight Music Show 4, realizado no último sábado (24), em São Paulo, para acompanhar as lutas de Boxe e MMA do evento. Logo depois, por meio do seu canal no YouTube, o atleta da nobre arte divulgou alguns vídeos com suas impressões das principais lutas que aconteceram na edição.



Esquiva Falcão, então, fez uma análise detalhada do combate entre os cantores MC Gui e Nego do Borel, que terminou com a vitória do funkeiro paulista por nocaute no terceiro round. Na opinião do pugilista profissional, o carioca "não mostrou nada" do que praticou nos treinamentos e, em contrapartida, fez elogios ao desempenho de Gui.