Duelo entre Popó e Naldo ainda pode se tornar realidade(Foto: Divulgação)

Publicado 29/02/2024 18:00 | Atualizado 29/02/2024 18:16

Esperado para enfrentar Acelino Popó Freitas no Fight Music Show 3, em 2023, Naldo Benny voltou aos holofotes do mundo da luta após o confronto entre o tetracampeão mundial de Boxe e Kleber Bambam no FMS 4, que foi realizado no último sábado (24), em São Paulo, e terminou com a vitória do lendário pugilista por nocaute em apenas 36 segundos.



Naldo divulgou um vídeo em suas redes sociais, onde revelou que não deixou o confronto contra Popó por "medo", mas sim porque o Fight Music Show não cumpriu com a proposta inicial de bolsa para o confronto, que segundo o funkeiro carioca, era de R$ 600 mil, e que testemunhas poderiam provar a veracidade da sua declaração. O cantor garantiu que, se receber o pagamento prometido, enfrentará o baiano.



"Edvaldo Badola (treinador de Boxe e MMA) e (Rogério) Minotouro podem provar isso. A ideia inicial da minha luta contra o Popó eram R$ 600 mil de bolsa que o Mamá Brito (CEO do Fight Music Show) falou para mim, para o Minotouro e para o Badola, e vocês não foram homens comigo, não foram corretos. Por isso eu não lutei", declarou Naldo Benny, que seguiu:



"Eu não corri de nada. Se for homem comigo e pagarem os R$ 600 mil de bolsa, como falaram antes, eu vou lutar, vou ganhar essa porr* e vou trazer orgulho para o Rio de Janeiro. Eu não sei de onde o Bambam é, mas fez vergonha. Nego do Borel fez vergonha para o Borel e para o Rio de Janeiro. Se forem homens e honrar o 'bagulho' comigo, Mamá, Popó e Fight Music Show, bota os 600 (mil) ou mais, que eu faço acontecer. Eu vou lutar. Não tenho medo de Popó, nem de Bambam e nem de ninguém. Se honrar, eu vou", concluiu.