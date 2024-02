Presidente da CBMMAD, Carlão Barreto projetou Arnold South America MMA Open - (Foto: Reprodução)

Presidente da CBMMAD, Carlão Barreto projetou Arnold South America MMA Open (Foto: Reprodução)

Publicado 29/02/2024 12:45 | Atualizado 29/02/2024 15:13

Lançada em 2019, com o objetivo de fomentar o MMA amador no Brasil, a CBMMAD (Confederação Brasileira de MMA Desportivo) se prepara para dar um importante passo neste ano. Isso pois, pela primeira vez, ela estará presente com um campeonato no Arnold South America 2024, maior evento multiesportivo da América do Sul e que acontece dias 5, 6 e 7 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.



Batizado de Arnold South America MMA Open, o torneio de MMA amador está marcado para os dias 5 e 7, contando com a estreia das categorias de base - youth e junior - no Brasil, desafio internacional, entre outras novidades.



Presidente da CBMMAD e ícone das artes marciais, Carlão Barreto projetou o evento, que terá inscrições abertas em breve no site www.cbmmad.org, além dar mais detalhes para aqueles que quiserem participar.



"A expectativa é a melhor possível. Nós, da CBMMAD, estamos muito empolgados de trabalhar com o Arnold South America, maior feira multiesportiva da América do Sul e que completa 10 anos em 2024. Eu participei do início da feira e hoje fico feliz em voltar representando a Confederação", disse Carlão, que continuou:



"Queremos fazer um grande evento, pela primeira vez com as categorias youth e junior, então é importante que professores e atletas nos procurem através do site e das redes sociais para terem mais detalhes. Mas tenho certeza: nos dias 5 e 7 de abril, iremos escrever mais um capítulo incrível na história do MMA brasileiro".