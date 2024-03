Dorival Júnior é o novo técnico da seleção brasileira - MARCELLO DIAS/CBF

Publicado 01/03/2024 09:00

Rio - Uma nova era vai começar na seleção brasileira. O técnico Dorival Junior realiza nesta sexta-feira (1) a sua primeira convocação pela amarelinha para os jogos contra a Inglaterra, no dia 23 de março, em Londres, e Espanha, no dia 26, em Madrid. O treinador deve convocar 26 jogadores, três a mais do que os tradicionais 23, e a lista deve contar com retornos e novidades.

A primeira convocação de Dorival Junior deve ter nomes conhecidos e também novidades que estão se destacando no futebol europeu. Nomes como os zagueiros Murillo, do Nottingham Forest-ING, e Beraldo, do PSG-FRA, o lateral Samuel Lino, do Atlético de Madrid-ESP e o volante João Gomes, do Wolverhampton-ING, foram observados e podem ser chamados pela primeira vez.

O técnico Dorival Junior observou 18 jogadores durante a sua passagem pela Europa em fevereiro. Entre os dias 7 e 25, o treinador assistiu oito partidas. Entre os times observados que possuíam brasileiros estavam Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona e Girona, da Espanha, PSG, da França, e Tottenham, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Newcastle e Wolverhampton, da Inglaterra.

Jogos observados por Dorival Junior:

Atlético de Madrid 0 x 1 Athletic Bilbao - 07/02

Real Madrid 4 x 0 Girona – 10/02

Barcelona 3 x 3 Granada – 11/02

PSG 2 x 0 Real Sociedad – 14/02

Tottenham 1 x 2 Wolverhampton – 17/02

Manchester City 1 x 0 Brentford – 20/02

Arsenal 4 x 1 Newcastle – 24/02

Chelsea 0 x 1 Liverpool – 25/02

A lista de Dorival Junior deve contar com os retornos do meia Lucas Paquetá, do West Ham-ING, e dos atacantes Vitor Roque, do Barcelona-ESP, e Pedro, do Flamengo. O meio-campista foi afastado após ser investigado por participação em esquema de aposta, e não foi chamado pelo técnico Fernando Diniz. Ele estava nos planos, mas houve a mudança no comando antes da convocação seguinte, feita, agora, por Dorival.

Já os atacantes passaram por situações diferentes. Pedro perdeu espaço na seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2022. O centroavante oscilou no Flamengo justamente após a saída de Dorival Junior, mas voltou a se destacar após a chegada de Tite. Já Vitor Roque, por sua vez, sofreu com uma grave lesão no tornozelo quando vivia boa fase pelo Athletico-PR e estava no radar da Seleção.

Jogadores em alta que estiveram na última convocação

Durante a passagem de Dorival Junior pela Europa em fevereiro, seis nomes ficaram em alta na avaliação do treinador. São eles: os zagueiros Murillo, do Nottingham Forest-ING, Gabriel Magalhães, do Arsenal-ING, e Beraldo, do PSG-FRA; o lateral Samuel Lino, do Atlético de Madrid-ESP; o meia Douglas Luiz, do Aston Villa-ING; e o atacante Vini Jr, do Real Madrid-ESP. Três deles estiveram na última convocação de Diniz.

Por outro lado, veteranos correm risco de perder espaço e foram avaliados negativamente, como o volante Casemiro, do Manchester United-ING, e o zagueiro Marquinhos, do PSG-FRA, além do meio-campista Bruno Guimarães, do Newcastle United-ING. Isso, no entanto, não significa que ficarão de fora. Já o goleiro Alisson, do Liverpool-ING, e o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea-ING, sofreram com lesões.

Jogadores que correm por fora

Não podemos descartar nomes que vivem boa fase e, certamente, estão no radar da seleção brasileira. O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, o lateral Wendell, do Porto-POR, os meias Andreas Pereira, do Fulham-ING e Zé Rafael, do Palmeiras, e o atacante Savinho, do Girona-ESP, merecem atenção e podem aparecer na primeira lista de Dorival Junior.