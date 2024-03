Joan Laporta é o presidente do Barcelona - AFP

Publicado 29/02/2024 23:03

Espanha - A parceria entre Barcelona e Nike, firmada em 1998, pode chegar ao fim. Atualmente, as partes não têm boa relação, e o clube catalão está disposto a romper com a empresa. Se realmente optar por um novo caminho, o Barça pode criar uma marca própria. A informação é do jornal espanhol "Sport".

Segundo a reportagem, o Barça já busca alternativas à Nike. A Puma, por exemplo, demonstrou grande interesse e ofereceu pouco mais de 100 milhões de euros (mais de R$ 539,1 milhões) fixos por temporada. Hoje, a Nike paga 85 milhões de euros (mais de R$ 458,2 milhões) fios por ano. O Barcelona quer mais.

A outra opção, é justamente a criação de uma marca própria. A reportagem do jornal diz que, após reuniões com a Nike sem um bom "feeling", esta opção aparece como a vencedora.

A decisão final deve ser tomada no mês de março. Fontes disseram ao "Sport" que pode vir, inclusive, na próxima semana. Tendo isso em vista, o Barcelona espera uma nova comunicação por parte da Nike, mas não está muito otimista.