Sede da CBFLucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/02/2024 21:49

Rio - Na noite desta quinta, 28, a Diretoria de Competições da CBF divulgou a tabela do Brasileirão 2024. Os jogos da primeira rodada estão previstos para acontecer entre os dias 13, 14 e 15 de abril. A entidade também divulgou o regulamento específico e o plano geral de ação do campeonato. A competição não será interrompida durante a Copa América.

Na primeira rodada, o Botafogo enfrentará o Cruzeiro fora de casa. Já o Flamengo visita o Atlético-GO. O Fluminense, por sua vez, recebe o Red Bull Bragantino. O Vasco encara o Grêmio dentro de casa.

Já a última rodada está prevista para o dia 8 de dezembro. O Botafogo receberá o São Paulo. Já o Flamengo enfrenta o Vitória dentro de casa. O Fluminense, por sua vez, medirá forças contra o Palmeiras fora de casa. O Vasco visitará o Cuiabá.

Cabe mencionar que a CBF publicou os documentos dentro do prazo legal de 45 dias antes do início do campeonato, conforme estabelecido pela Lei Geral do Esporte (LGE). O Estatuto do Torcedor, que foi revogado após a instituição da (LGE), instituía o prazo de divulgação de 60 dias antes do início da competição.