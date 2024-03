Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras, deve assumir cargo na CBF - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 29/02/2024 21:55

São Paulo - O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, trabalha em busca de um novo geral de seleções e entrou em contato com o Palmeiras mostrando interesse na contratação de Cícero Souza, gerente de futebol do clube. As conversas estão encaminhadas, e o profissional deve assumir a função na entidade.

Em um primeiro momento, a presidente Leila Pereira foi contra a transferência de Cícero, que é tratado com peça fundamental na rotina a Academia de Futebol. No entanto, como reconhecimento pelo bom trabalho no Verdão, a mandatária cedeu e aceitou uma possível saída.

A chegada de Cícero Souza é um desejo de Rodrigo Caetano, ex-Atlético-MG, recém-anunciado como novo executivo de futebol das seleções masculinas. Ele seria figura de grande apoio para o dia a dia da CBF.

Cícero Souza é funcionário do Palmeiras desde 2015, quando a equipe paulista iniciou seu projeto de reestruturação e acompanha toda a retomada do clube rumo ao caminho do protagonismo.