O presidente da França, Emmanuel Macron (segundo à esquerda), na cerimônia de inauguração da Vila Olímpica - Ludovic MARIN / POOL / AFP

Publicado 29/02/2024 20:47

França - Nesta quinta-feira (29), foi inaugurada a Vila Olímpica para os Jogos de Paris 2024. A cerimônia contou com a presença do presidente da França, Emmanuel Macron, que visitou as instalações.

"Estou orgulhoso do trabalho que vocês realizaram, dentro do orçamento e dentro do prazo. Nossos atletas poderão vivenciar os Jogos nas melhores condições, e vocês (trabalhadores da Vila Olímpica de Paris) contribuíram para mudar a vida dos moradores da região. Vocês fazem parte de uma aventura que marcará o nosso século", disse Macron.

Vista dos edifícios da Vila Olímpica de Paris Ludovic MARIN / POOL / AFP

A Vila está localizada entre os municípios de Saint-Denis, Saint-Ouen e L’Île-Saint-Denis, a sete quilômetros de Paris, a capital da França. A previsão é de que ela receba 14.500 pessoas durante os Jogos Olímpicos e nove mil durante os Jogos Paralímpicos.

Após o fim dos eventos, a Vila Olímpica se transformará num bairro sustentável para seis mil residentes. O local contará com escolas, escritórios, lojas, hotel e parque.



Cabe mencionar que também marcaram presença na cerimônia a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, a Ministra dos Esportes e Olimpíadas da França, Amelie Oudea-Castera, o presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Paris, entre outros.



Em tempo: os Jogos Olímpicos acontecerão entre 26 de julho e 11 de agosto deste ano.