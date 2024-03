Afrânio Costa foi o primeiro medalhista olímpico do Brasil - Arquivo pessoal

Afrânio Costa foi o primeiro medalhista olímpico do BrasilArquivo pessoal

Publicado 29/02/2024 18:22 | Atualizado 29/02/2024 19:04

Rio - Primeiro medalhista olímpico do Brasil, Afrânio Antônio da Costa foi eleito para integrar o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB). A reunião da Comissão Avaliadora, realizada na última terça-feira (27), reconheceu a sua trajetória, representatividade e feitos históricos para o país. Além do atleta de tiro esportivo, a ginasta Daiane dos Santos, o judoca Edinanci Silva e o tenista Gustavo Kuerten receberam a homenagem.

Afrânio Costa conquistou a primeira medalha olímpica do Brasil no dia 2 de agosto de 1920, nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, Bélgica, edição que marcou a estreia do país na competição. À época atleta do Fluminense, Afrânio garantiu a prata na prova de pistola livre 50 metros e o bronze na prova em equipe, ao lado de Sebastião Wolf, Fernando Soledade, Dario Barbosa e Guilherme Paraense. Na mesma edição, ocupou o posto de chefe da delegação de tiro esportivo.

Nascido em 14 de março de 1892, em Macaé, Rio de Janeiro, Afrânio Costa foi diretor de tiro esportivo do Fluminense e, ao lado do então presidente do clube Arnaldo Guinle, construiu o estande em Laranjeiras, inaugurado em 1919, no qual a equipe brasileira se preparou para os Jogos da Antuérpia. Ele também ajudou a fundar a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, tendo sido um de seus presidentes, além de vice-presidente da União Internacional de Tiro.

Afrânio Costa faleceu em 28 de julho de 1979, no Rio de Janeiro, com 87 anos, e foi velado na sede do Fluminense. O Hall da Fama do COB foi lançado em 2018 e já homenageou 35 personalidades do esporte nacional. Os novos membros serão agraciados em uma cerimônia especial, ainda sem data definida, na qual deixarão seus pés ou mãos eternizadas em moldes que serão exibidos em uma futura exposição no Centro de Treinamento do COB. Afrânio será representado por um familiar.