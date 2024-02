Gui Santos, astro da seleção brasileira de basquete e jogador do Golden State - Reprodução/Redes sociais

Publicado 29/02/2024 17:23

EUA - Draftado em 2022 e vivendo sua primeira temporada com contrato profissional assinado pelo Golden State Warriors, o ala brasileiro Gui Santos sonha com o título da NBA 23/24. Recebendo mais minutos em quadra para seu desenvolvimento pela franquia de São Francisco, o jogador projetou a reta final da liga e também a participação do Brasil no Pré-Olímpico de Basquete, indicando boas condições para conquistar a classificação aos Jogos de Paris.

"Agora que eu estou jogando mais minutos, jogando mais, sou capaz de mostrar um pouco mais do que posso fazer em quadra e como posso ajudar o time. E a principal forma de eu ajudar o time é ter no final a nossa vitória com minha boa atuação, com a minha contribuição. Com certeza, isso causa uma ótima impressão aqui dentro do time, dos jogadores daqui a mensagem de que eu sou um jogador que gosta de vencer", disse o jogador, em entrevista ao site "ge".

O momento é bom, mas o ala ex-Minas Tênis Clube quer ir além na temporada com o Golden State, mesmo que a equipe ocupe apenas a 10ª colocação na Conferência Oeste - avançam até a fase mata-mata os oito primeiros de cada lado da liga.

"O próximo objetivo do time (Golden State Warriors) com certeza é se classificar para os playoffs e depois disso é ir passando um por um até chegar à final do campeonato e se Deus quiser, ser campeão. Tem muitos times de qualidade, mas estamos com um entrosamento muito bom, a equipe está muito feliz, todos estão aproveitando esse bom momento do time e vamos nos animando a cada vitória. Meu objetivo é levar mais um anel de campeão para o Brasil", destacou.

No início de julho, o Brasil entra em ação pelo Pré-Olímpico com sede na cidade de Riga, capital da Letônia, no grupo ao lado de Camarões e Montenegro. A expectativa de Gui Santos é uma decisão por vaga em Paris 2024 contra os donos da casa.



"O Brasil tem muitas chances de se classificar para as olimpíadas de Paris. Lógico que a gente não pode dar bobeira em nenhum jogo, mas tem uma partida em especial que a gente até está engasgado com eles, contra a Letônia e a gente vai enfrentá-los de novo, mas dessa mais ligado para ganhar e se classificar para as olimpíadas. E pessoalmente isso vai ser a realização de mais um sonho, jogar as olimpíadas."