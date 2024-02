Pogba foi suspenso por quatro anos do futebol por conta de doping - AFP

Publicado 29/02/2024 15:48

Após o anúncio da decisão que o deixará suspenso por quatro anos do futebol por conta de doping, o meia Paul Pogba, da Juventus, lamentou a decisão em suas redes sociais. O francês, que testou positivo para testosterona sintética em seu organismo, afirmou estar "triste, chocado e com o coração partido" com a sentença a afirmou que irá recorrer à Corte Arbitral do Esporte para anular a determinação.

"Fui informado hoje da decisão do Tribunal Nacional Antidoping e acredito que o veredito está incorreto. Estou triste, chocado e com o coração partido porque tudo que construí em minha carreira de jogador profissional foi tirado de mim. Quando eu estiver livre de restrições legais, a história completa ficará clara, mas nunca tomei, consciente ou deliberadamente, quaisquer suplementos que violassem os regulamentos antidoping", iniciou Pogba.

"Como atleta profissional, nunca faria nada para melhorar o meu desempenho usando substâncias proibidas e nunca desrespeitei ou enganei colegas, atletas e torcedores de qualquer um dos times que joguei a favor ou contra. Como consequência da decisão anunciada hoje, vou recorrer à Corte Arbitral do Esporte", complementou.

Após testar positivo pela primeira vez, em setembro, Pogba ficou suspenso preventivamente até a realização da contraprova. Entretanto, após ter o mesmo resultado confirmado um mês depois, o meia pegou a pena máxima para o caso, de quatro anos. Com isso, o francês só poderá voltar ao futebol no dia 10 de setembro de 2027.



Segundo alguns veículos italianos, a Juventus já se movimenta nos bastidores para rescindir o contrato com o francês. O vínculo vai até junho de 2026.

Além de ser multicampeão com a Juventus, com quatro títulos do Campeonato Italiano, três Supercopas da Itália e duas Copas da Itália, Pogba foi um dos principais nomes da seleção francesa na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Ao lado de Kanté, o jogador de 30 anos formou uma forte dupla no meio de campo.