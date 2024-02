João Gomes brilhou com a camisa do Wolverhampton em fevereiro - AFP

João Gomes brilhou com a camisa do Wolverhampton em fevereiroAFP

Publicado 29/02/2024 13:30

Inglaterra - A Premier League abriu a votação popular para a eleição do melhor jogador do mês de fevereiro, e dois jogadores revelados pelo Flamengo aparecem como surpresas. O volante João Gomes, do Wolverhampton, e o atacante Rodrigo Muniz, do Fulham, estão entre os indicados para receber tal premiação.

Seven stars worthy of your vote



Who should be named February's @EASPORTSFC Player of the Month?#PLAwards | Vote https://t.co/jGVGEKJ5Rp pic.twitter.com/cNKl0Bdmfj — Premier League (@premierleague) February 29, 2024

João Gomes foi um dos principais destaques do Wolverhampton em fevereiro. Ele fez dois gols e uma assistência em cinco jogos e, com o seu momento, os Wolves venceram gigantes do futebol inglês, como Chelsea e Tottenham.

Rodrigo Muniz foi um dos principais destaques do Fulham no mês de fevereiro Divulgação / Fulham Já Rodrigo Muniz ganhou oportunidades como titular do Fulham após a lesão do mexicano Raúl Jiménez. Em fevereiro, o centroavante marcou quatro gols em quatro partidas. Neste período, o clube teve duas vitórias, incluindo um triunfo histórico sobre o Manchester United em pleno Old Trafford.Além dos ex-jogadores do Flamengo, Phil Foden (Manchester City), Pascal Gross (Brighton), Rasmus Hojlund (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal) e Ollie Watkins (Aston Villa), concorrem ao prêmio.