Paul Pogba, astro da Juventus e campeão do mundo com a França em 2018Marco Bertorello / AFP

Publicado 29/02/2024 10:02

Rio - O Tribunal Antidoping da Itália decidiu acatar o pedido da Procuradoria Nacional Antidoping e aplicou pena máxima por doping ao meia Paul Pogba, da Juventus. O francês de 30 anos testou positivo para testosterona sintética, substância proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês). As informações foram dadas pela imprensa italiana.

Desde a divulgação do resultado, em setembro de 2023, Pogba está suspenso preventivamente. Portanto, ele ficará impedido de atuar até setembro de 2027. A contraprova, realizada em outubro, também apontou positivo para testosterona sintética.

Segundo alguns veículos italianos, a Juventus já se movimenta nos bastidores para rescindir o contrato com o francês. O vínculo vai até junho de 2026.

Pogba foi peça importante no time da França que conquistou a Copa do Mundo em 2018. O jogador formou uma forte dupla com Kanté no meio-campo francês.