Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira feminina - Leandro Lopes/CBF

Publicado 28/02/2024 22:58

Estados Unidos - Na madrugada desta quarta-feira, 28, a seleção brasileira feminina goleou o Panamá por 5 a 0 e fechou a participação na fase de grupos da Copa Ouro Concacaf. Agora, o foco é no mata-mata da competição. Nesse sentido, o técnico Arthur Elias destacou a importância do trabalho mental para esta fase, que já é eliminatória.

"Estamos trabalhando justamente para passar mais confiança à Seleção Brasileira, que não vem de grandes resultados nas competições internacionais. Há um aspecto mental em que não vejo um excesso de confiança no momento; pelo contrário, quero que tenham mais confiança e que entendam que cada jogo tem sua história", disse Arthur Elias.



"A história do jogo contra o Panamá acabou, e agora teremos uma partida com um caráter diferente, eliminatória. Estou muito contente com a resposta e quero mais disso: elas soltas em campo, felizes, confiantes e, obviamente, sabendo enfrentar cada aniversário tem muita competitividade", completou.



Cabe mencionar que o Brasil encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Além do Panamá, a Seleção também venceu Porto Rico (1 a 0) e Colômbia (1 a 0). A campanha permitiu a classificação antecipada já no último fim de semana, e o técnico Arthur Elias teve a oportunidade de rodar o elenco.

"Um dos nossos objetivos hoje era conseguir dar oportunidades para mais jogadoras. Realizamos três jogos, nos quais apenas a terceira goleira ainda não entrou em campo; Essas foram avaliações muito importantes nesta primeira fase, que envolveram a utilização de dois sistemas, ambos preparados para operar com dois ou três sistemas", analisou o técnico.



"Estou muito satisfeito, porque estamos numa fase de algumas definições importantes. Para isso, a equipe ainda precisa fazer jogos, como tem feito, numa competição que demonstre maior consistência e evolução. Hoje, tivemos a oportunidade de realizar um jogo em que ficamos mais tempo com a posse de bola. Acredito que nossa equipe também encontrou espaços e demonstrou muito repertório para fazer gols de diferentes maneiras", concluiu.



Nesta noite, acontecerão os últimos jogos da fase de grupos da competição. Quando todos os classificados forem definidos, o Brasil conhecerá a seleção adversária na fase quartas de final.