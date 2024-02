Olaria contou com o apoio da torcida em estreia na Copa do Brasil,na Rua Bariri - Hugo Perruso / o Dia

Olaria contou com o apoio da torcida em estreia na Copa do Brasil,na Rua BaririHugo Perruso / o Dia

Publicado 28/02/2024 19:55

jogadores saíram aplaudidos pela torcida.

A tarde desta quarta-feira (28) foi diferente na Rua Bariri, com o retorno do Olaria a uma competição nacional após 20 anos. De torcedores que acompanharam os bons momentos a jovens que estão há pouco tempo na torcida pelo clube, o jogo contra o São Bernardo, pela Copa do Brasil, foi motivo de orgulho e esperança por dias melhores, apesar da eliminação na derrota por 1 a 0 . Tanto que os

Frequentador do estádio na Rua Bariri desde a adolescência, Paulo Magal, de 68 anos, assistiu a Afonsinho vestir a camisa azul e branca, e também ao título da terceira divisão do Brasileiro de 1981. Mas nos últimos anos teve de se contentar com jogos da segunda divisão carioca. Por isso, não escondeu a emoção de poder voltar a ver o Olaria novamente disputando um jogo nacional, o que não acontecia desde a Série C de 2003.



"Pra quem viu o tempo do Álvaro da Costa Melo (presidente do Olaria), Afonsinho e outros grandes jogadores passaram por aqui e agora ver o Olaria voltando a ter uma repercussão muito grande no cenário nacional... Então, voltar a ter essa mídia é um sonho, é coisa que eu acho que está há 30 anos adormecida. É voltar à infância, de ver o estádio ser um caldeirãozinho, não com aquela intensidade de antigamente, mas para a gente é algo sensacional, maravilhoso", afirmou.



Após um período longe do bairro, Magal voltou em 2015 a frequentar os jogos, agora acompanhado por Leila Siston, de 66 anos. Tia do ex-jogador do Vasco Siston, ela passou a assistir aos jogos do Olaria num momento mais difícil, mas vê evolução e acredita num futuro promissor do clube.



"Tem uma visibilidade maior dentro desse campo. Não foi tão bom no início, mas, aos poucos, foi melhorando. O clube em si está crescendo e isso é muito bom para a comunidade. É bom para o futebol", disse Leila.



Leila Siston e Paulo Magal marcaram presença mais uma vez em jogos do Olaria Hugo Perruso / o Dia

Expectativa por jogo importante



A paixão pelo Olaria muitas vezes vem da proximidade com o clube, a ponto de fazer com que um dos grandes do Rio fique em segundo plano. É o caso do programador Bruno Soares, de 32 anos.



Torcedor do Botafogo, ele mora na vizinhança e frequentava o clube desde criança. Por isso, tem um carinho a ponto de dizer que prefere vê-lo jogar mesmo se o Glorioso também estiver em campo no horário. E, após tanto tempo na segunda divisão carioca, torcer na Rua Bariri em um jogo de Copa do Brasil tem significado especial.



"É histórico. Isso aqui... Pra gente aqui é uma emoção absurda, cara. O legal é ver a galera nova vindo torcer. Eles nunca tiveram essa oportunidade, nem sonhavam. Ontem (terça-feira), deu um nervosismo, mas perto do jogo tranquilizou", conta Bruno.



Renata Peregrino e Bruno Soares dão preferência ao Olaria em relação aos clubes grandes Hugo Perruso / o Dia

Renata Peregrino, assistente jurídica de 26 anos, também frequenta o clube desde pequena, quando participava de competições de nataçãoe aproveitava intervalos dos treinos para assistir a treinos. Vascaína, também garante que "em primeiro lugar é o Olaria" e, por isso, não conseguiu dormir nem comer.



"É uma sensação única. Eu não dormi. Não consegui dormir, nervosa. Estou sem comer também. Há muito tempo que não tinha um jogo assim, né? Nossa senhora, muitos anos. É inédito para a gente", contou Renata.



Torcedores 'adotam' o Olaria



Entre os cerca de mil torcedores presentes no estádio nesta quarta-feira, havia também muitos jovens, que praticamente não viram o clube como um coadjuvante importante do Campeonato Carioca. Eles começaram a frequentar os jogos a convite de outros amigos e conhecidos para conhecerem um pouco como é. E gostaram tanto que resolveram se unir à torcida.



A ideia dos mais velhos, que moram em bairros próximos e que têm o hábito de frequentar os jogos, é buscar cada vez mais jovens, para aumentar a torcida e o apoio ao Olaria.



É o caso de Cainan Nascimento, de 21 anos. Botafoguense, ele passou a acompanhar o Olaria a partir de 2022. Foi chamado para assistir a uma partida e gostou. Desde então, frequenta a Rua Bariri e também viaja pelo estado do Rio para os jogos fora de casa.



"Eu comecei a acompanhar a Olaria por causa de um pessoal da área que me chamou para ver e acabei gostando. A convicção que eles tinham com a torcida, com o clube, a paixão que eles tinham... Eu achava muito legal. Comecei a acompanhar também. E agora ver um jogo de cenário nacional, que era uma coisa que eu nunca tinha visto o Olaria chegar. Emociona ,de verdade. Eu acho que não era nem nascido quando isso aconteceu", conta o jovem torcedor.