Gabriel Pinheiro fez o oitavo gol do Nova Iguaçu na partidaFoto: Reprodução/X @oficialnifc

Publicado 28/02/2024 21:29

Bahia - O Nova Iguaçu não tomou conhecimento do Itabuna e o venceu por 8 a 0 no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, pela primeira fase fase da Copa do Brasil. Com o resultado, a equipe do Rio de Janeiro garantiu vaga na próxima fase da competição.

Os gols do jogo foram marcados por Bill (2), Yago (2), Carlinhos, Xandinho, Albert e Gabriel Pinheiro. Na próxima fase, o Nova Iguaçu enfrentará o vencedor de Internacional, que venceu o ASA por 2 a 0.

Os confrontos desta fase são disputados em jogo único, com mando do time em posição inferior no ranking da CBF. A equipe visitante, por outro lado, tem a vantagem do empate. Apesar disso, o Nova Iguaçu foi pela vitória e conquistou um grande resultado.

O placar, aliás, reflete a fase da equipe. O Nova Iguaçu, atualmente, ocupa a terceira colocação da Taça Guanabara e já está garantido nas semifinais do Campeonato Carioca 2024.