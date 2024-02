Lucas Piton em ação durante jogo do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 28/02/2024 21:57

Rio - Nesta quarta-feira, 28, o Vasco renovou o contrato do lateral-esquerdo Lucas Piton. O novo vínculo do jogador com o Cruz-Maltino vai até o dia 31 de dezembro de 2028. O antigo era válido até o fim de 2026.

O novo contrato de Piton com o Vasco já aparece no Boletim Informativo de Registro de Atletas (BIRA) da Federação do Rio. Além disso, está publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Piton chegou ao Cruz-Maltino em dezembro de 2022 após se destacar no Corinthians. Ele rapidamente se firmou entre os titulares e, desde então, é um dos principais jogadores do time.

Na temporada passada, Piton foi o líder de assistências do Vasco. Ele, que tem cidadania italiana, chegou a ser pré-convocado pela Azzurra para o Final Four da Liga das Nações da UEFA, em 2023, mas ficou de fora da lista final.

Em 2024, o jogador continua em alta. O lateral já soma um gol e uma assistência em oito partidas disputas na atual temporada com a camisa do Vasco.