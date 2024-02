Emiliano Díaz - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 28/02/2024 09:29

o auxiliar Emiliano Díaz destacou o espírito de luta da equipe e fez duras críticas ao gramado do Estádio Hercílio Luz. Rio - Apesar de alguns problemas no primeiro tempo, o Vasco venceu o Marcílio Dias por 3 a 1, na noite da última terça-feira (27), em Itajaí , e se garantiu na próxima fase da Copa do Brasil. Após a partida,

"A gente estava preparado para o que iria acontecer hoje. Todo mundo me falou que seria um jogo muito traiçoeiro e difícil. O campo estava impossível de jogar. Com a limitação que o time teve com o gramado, era um jogo para lutar e o Vasco lutou e pôde conseguir o triunfo que foi o mais importante. Fizemos muitas coisas boas, tem coisas para melhorar, como sempre. Mas estamos contentes porque foi um jogo muito difícil", declarou o argentino.

Emiliano também aproveitou para falar sobre a situação do atacante Payet, que foi desfalque na partida em Santa Catarina. O francês não teve condições de jogo por conta de uma forte gripe e ficou no Rio.

"Payet é uma peça muito importante para nós. Dá pausa, maneja bem o tempo. Mas temos um time muito preparado para jogar. Ramón decidiu povoar o meio e não sofremos mais", afirmou o auxiliar.

"Hoje falei com o doutor, falamos com o Dimitri também, que está bem. Não sabemos bem o que é. Mas está bem. Creio que na próxima semana estará bem. Falei com ele hoje e me disse que está melhor. Estamos tranquilos", completou.

Sobre a parte tática, Emiliano falou sobre os motivos que levaram ele e o pai a abrirem mão do esquema com três zagueiros no intervalo para formarem uma linha de quatro na parte defensiva.

"Acho que falamos mais no tático, era o que tinha que melhorar. Vimos que estávamos sofrendo muito no meio. Viemos no esquema 4-3-3. Foi mais tático do que outra coisa", disse.

"O que acontece com o sistema que usamos há sete meses. Tem três sistemas trabalhados. O grupo sabe. Temos elenco para jogar com três sistemas. Depende do jogo, do momento do time e das peças. Sabemos que temos sete meses de trabalho com esses sistemas e fica muito mais fácil de buscar a perfeição", finalizou.

Agora, o Vasco volta seu foco para o Campeonato Carioca, onde luta para conquistar a última vaga nas semifinais. Para isso, basta o Cruz-Maltino vencer a Portuguesa, no próximo domingo (3), às 18h10, em São Januário.