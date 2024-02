Lucas Piton marcou na vitória do Vasco sobre o Botafogo por 4 a 2, no Nilton Santos, pela 9ª rodada da Taça Guanabara - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 27/02/2024 12:23

Rio - Destaque do Vasco desde o ano passado, Lucas Piton conseguiu evoluir ainda mais seu futebol em 2024. Vivendo grande fase com a camisa cruz-maltina, o lateral-esquerdo não esconde que sonha com uma oportunidade na seleção brasileira em breve. Em maio, ele chegou a estar em uma pré-convocação para defender a seleção da Itália, já que tem o passaporte italiano, mas a vontade de defender as cores do Brasil falou mais alto.

"Todo jogador tem o sonho de vestir a camisa da Seleção. Treino muito para receber essa oportunidade um dia. Sinto que estou cada vez mais pronto. Estar na Seleção será fruto do trabalho no Vasco. Quanto melhor estiver aqui mais perto eu estarei de ser convocado. Vou trabalhar bastante", afirmou Piton em entrevista ao "ge".

"Embora eu tenha o passaporte italiano, eu nasci no Brasil e a seleção brasileira é meu sonho, e sei que pode se tornar realidade. Me sinto preparado para isso. Mas, se a seleção italiana me convocar, eu vou avaliar no momento, não posso descartar isso, porque tenho o sonho de vestir a camisa de uma seleção", completou.

Enquanto a sonhada convocação não chega, Lucas Piton mantém seu foco no Vasco. O camisa 6 falou sobre a importância do jogo contra o Marcílio Dias, pela primeira fase da Copa do Brasil.

"Vamos tratar esse jogo como se fosse uma final por tudo que ele representa. Um jogo único, de mata-mata, na casa do adversário. Então vamos entrar com muita vontade de sair com a vitória e classificados. Estamos mais preparados depois dos clássicos, porque conseguimos pontos nos três jogos, com uma vitória no último. Isso é sinal de que o trabalho está sendo bem feito, vamos seguir nessa linha e jogar todos os jogos para vencer", declarou o lateral.

Líder em assistências do Cruz-Maltino na última temporada, Piton também contou que o trabalho no dia a dia vem sendo fundamental para que ele seja preciso nos cruzamentos.

"A palavra que levo comigo é repetição. Quando você repete as coisas que você quer evoluir a margem de acerto vai crescer. É muita repetição, muito treino, são muitos detalhes... Posicionamento, o jeito de correr e chutar. Uma coisa que eu busco evoluir a cada dia. Assim como outras características, como marcação, parte física. O que eu mais evoluo é com a repetição", finalizou.

Com Piton, o Vasco encara o Marcílio Dias nesta terça-feira (27), pela Copa do Brasil, às 21h30, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Como se trata da primeira fase da Copa do Brasil, o duelo será em jogo único e o Cruz-Maltino tem a vantagem do empate, mas estará eliminado se perder para o time catarinense.