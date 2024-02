Camisa do Vasco para a temporada 2024 - Leandro Amorim | Vasco da Gama

Camisa do Vasco para a temporada 2024Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 27/02/2024 20:30 | Atualizado 27/02/2024 20:49

Itajaí - O Vasco está escalado para enfrentar o Marcílio Dias no Estádio Hercílio Luz, em Santa Catarina, às 21h30 desta terça-feira, 27, pela primeira fase da Copa do Brasil 2024. No total, há quatro mudanças em relação à equipe que venceu o Volta Redonda no fim de semana . Paulo Henrique, Rojas, Adson e Rossi entram nos lugares de Puma, João Victor, Payet e David, respectivamente.

Dessa forma, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Rojas, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel e Galdames; Adson, Rossi e Vegetti.

Cabe lembrar que Paulo Henrique ficou de fora da partida contra o Voltaço porque cumpria suspensão automática no Campeonato Carioca. Puma o substituiu na ocasião, mas ele retorna ao time nesta terça-feira.

Por outro lado, o técnico Ramón Díaz não contará com Payet para o jogo de hoje. O francês sequer viajou com o grupo para Itajaí, pois está com quadro gripal.