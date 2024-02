Diante do Marcílio Dias, Adson foi titular do Vasco pela segunda vez desde que chegou - Leandro Amorim / Vasco da Gama

Diante do Marcílio Dias, Adson foi titular do Vasco pela segunda vez desde que chegouLeandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 28/02/2024 15:50

Rio - Recém-contratado, Adson balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Vasco na última terça-feira. O atacante marcou o segundo gol do Cruz-Maltino na vitória sobre o Marcílio Dias, por 3 a 1, em Santa Catarina , válido pela primeira fase da Copa do Brasil.Foi a segunda vez que Adson entrou em campo como titular do Vasco. Ele jogou na vaga do francês Payet, que não viajou com a delegação por ter apresentado sintomas gripais."Que noite especial! Feliz em marcar meu primeiro gol com essa camisa e ajudar meus companheiros a classificar para próxima fase da Copa do Brasil. Dedico esse momento a minha família e amigos. Vamos, Vasco!", escreveu nas redes sociais após a partida.