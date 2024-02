Victor Sá é reforço do Krasnodar, da Rússia - Foto: Divulgação/X @FCKrasnodar

Victor Sá é reforço do Krasnodar, da RússiaFoto: Divulgação/X @FCKrasnodar

Publicado 28/02/2024 22:23





"Muito feliz em poder chegar ao Krasnodar, uma equipe que tem uma grande estrutura, um projeto muito forte. Voltar a atuar na Europa também era um plano que eu tinha para a minha carreira e quando surgiu a oportunidade de vir para cá, eu entendi que era o melhor lugar. Estou bastante motivado e espero poder ajudar muito o clube na busca pelos objetivos", disse Victor Sá, novo camisa 7 do Krasnodar. Rússia - Nesta quarta-feira, 28, Victor Sá foi apresentado como reforço do Krasnodar, da Rússia . O atacante, que estava no Botafogo, firmou contrato válido até junho de 2025. Ele comemorou o acerto e revelou os motivos para aceitar a proposta do clube russo."Muito feliz em poder chegar ao Krasnodar, uma equipe que tem uma grande estrutura, um projeto muito forte. Voltar a atuar na Europa também era um plano que eu tinha para a minha carreira e quando surgiu a oportunidade de vir para cá, eu entendi que era o melhor lugar. Estou bastante motivado e espero poder ajudar muito o clube na busca pelos objetivos", disse Victor Sá, novo camisa 7 do Krasnodar.

Victor Sá foi apresentado como novo reforço do Krasnodar, da Rússia Divulgação / Krasnodar



Com a transferência, a Rússia tornou-se o terceiro país na Europa em que Victor Sá irá atuar. Antes, ele jogou na Áustria, onde defendeu o Kapfenberger e o LASK Linz, e na Alemanha, onde defendeu o Wolfsburg.



"Já estou em ritmo de competição, estávamos no início da temporada no Brasil e vinha jogando, então estou me sentindo muito bem fisicamente. Lógico que passei alguns dias sem treinar, então isso pode atrapalhar um pouco. Mas, vou começar os trabalhos com os meus companheiros e espero poder estar em campo no jogo de sábado contra o Rubin", concluiu. Com a transferência, a Rússia tornou-se o terceiro país na Europa em que Victor Sá irá atuar. Antes, ele jogou na Áustria, onde defendeu o Kapfenberger e o LASK Linz, e na Alemanha, onde defendeu o Wolfsburg."Já estou em ritmo de competição, estávamos no início da temporada no Brasil e vinha jogando, então estou me sentindo muito bem fisicamente. Lógico que passei alguns dias sem treinar, então isso pode atrapalhar um pouco. Mas, vou começar os trabalhos com os meus companheiros e espero poder estar em campo no jogo de sábado contra o Rubin", concluiu.

Sá foi uma das primeiras contratações do Botafogo desde a transformação em SAF. Com a camisa do Glorioso, ele entrou em campo 94 vezes, marcou dez gols e deu nove assistências.