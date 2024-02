Lucas Perri em ação durante jogo do Lyon - Foto: Divulgação/X @OL

Publicado 28/02/2024 19:53

Rio - Lucas Perri foi o herói do Lyon nas quartas de final da Copa da França. O ex-goleiro do Botafogo brilhou na disputa de pênaltis contra o Strasbourg e defendeu uma das penalidades para colocar a sua equipe na semifinal da competição. O brasileiro celebrou a atuação.

"Vou me lembrar dessa partida por muito tempo. Ficará na minha memória porque foi uma classificação importante. Tenho certeza que fará parte da minha história. O mais importante é manter o foco durante toda a partida. Estou feliz por ajudar a equipe hoje", disse ao site oficial do Lyon.

Lyon e Strasbourg empataram em 0 a 0, na última terça-feira (27), no jogo único das quartas de final da Copa da França. Na disputa de pênaltis, Lucas Perri defendeu a primeira cobrança de Thomas Delaine, enquanto o zagueiro Lucas Perrin bateu uma para fora. O Lyon venceu por 4 a 3.

Lucas Perri foi contratado pelo Lyon por 3,25 milhões de euros (R$ 17,3 milhões) junto ao Botafogo. O goleiro chegou junto com o zagueiro Adryelson, que custou 3,58 milhões de euros (R$ 19,1 milhões). O Lyon e o Botafogo fazem parte do grupo Eagle Football, do empresário americano John Textor.