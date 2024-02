Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão - AFP

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisãoAFP

Publicado 28/02/2024 19:32

Rio - O Barcelona recolocou Daniel Alves na página de jogadores históricos. O ex-jogador, de 40 anos, foi retirado da seção que enaltece os ídolos do clube logo após ser condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro. Porém, o Barça voltou atrás na decisão e, mais uma vez, deu destaque para o brasileiro.

A página tem a história de 103 ídolos do Barcelona. O texto sobre a trajetória do brasileiro no clube catalão destaca as 414 partidas e 26 títulos conquistados. O Barça não se manifestou sobre a decisão de recolocá-lo. O clube, inclusive, tem se mantido em silêncio desde a sua prisão em janeiro de 2023.

Condenado a quatro anos e meio de prisão, Daniel Alves deve recorrer da decisão, assim como a promotoria e a defesa da vítima, que pedem punição maior. A imprensa espanhola especula que o Barcelona deve deixar o brasileiro na página até a sentença em última instância do caso.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão pela juíza Isabel Delgado Pérez, da 21ª Seção da Audiência de Barcelona, por estupro. O ex-jogador brasileiro ainda terá que cumprir um período de cinco anos em liberdade vigiada depois da pena na prisão, além de pagar uma indenização de 150 mil euros (R$ 805 mil) por danos morais e físicos e arcar com as custas do processo.