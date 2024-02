Vini Jr sofreu racismo no Estádio de Mestalla, do Valencia, em maio de 2023 - Jose Jordan / AFP

Publicado 28/02/2024 17:46

Espanha - O capitão do Valencia saiu em defesa da sua torcida quase 10 meses após os ataques racistas a Vini Jr. Gayà vê as críticas injustas, assim como o tratamento aos torcedores valencianos.



"Mestalla sempre respeitou o rival. O que vivemos no ano passado é uma parte minoritária. O clube agiu da maneira que tem que atuar, expulsando-os para sempre. A torcida foi tratada de maneira injusta. Desde que estou aqui, a arquibancada tem sido exemplar", disse.

Gayà é o capitão do Valencia Divulgação/X @valenciacf



No próximo sábado, acontecerá o primeiro jogo de Vini Jr no Mestalla após os ataques racistas sofridos no ano passado. Existe um clima de tensão cercando a partida. Uma torcida organizada do Valencia promete provocar o brasileiro com música que diz que ele "chora e mente". No próximo sábado, acontecerá o primeiro jogo de Vini Jr no Mestalla após os ataques racistas sofridos no ano passado. Existe um clima de tensão cercando a partida. Uma torcida organizada do Valencia promete provocar o brasileiro com música que diz que ele "chora e mente".

Valencia e Real Madrid se enfrentarão a partir das 17h (de Brasília), no Estádio de Mestalla. A partida é válida 27ª rodada do Campeonato Espanhol.