Jogo entre Olaria e São Bernardo no Estádio da Rua Bariri - Foto: Hugo Perruso/O Dia

Publicado 28/02/2024 17:28

Rio - O Olaria está eliminado da Copa do Brasil 2024. Isso porque perdeu para o São Bernardo (SP) por 1 a 0 no Estádio da Rua Bariri, na tarde desta quarta-feira, 28, pela primeira fase da competição.

O único gol do jogo veio aos 47 minutos do segundo tempo. Matheus Régis invadiu a área pelo lado direito e tocou para Kayke finalizar na saída do goleiro Victor Hugo. Cabe mencionar que o Olaria estava com um homem a menos no momento do gol, já que Rossales foi expulso aos 38.

Os confrontos desta fase são disputados em jogo único, com mando do time em posição inferior no ranking da CBF. A equipe visitante, por outro lado, tem a vantagem do empate. Assim, o Olaria precisava obrigatoriamente da vitória para avançar na Copa do Brasil.



Na segunda fase, o São Bernardo enfrentará o Corinthians. Aqui, já não há mais a vantagem do empate. Igualdade no marcador durante o tempo regulamentar força a decisão por pênaltis.