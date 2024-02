Thiago Coimbra ao lado de Zico - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 28/02/2024 18:16 | Atualizado 28/02/2024 18:41

Rio - Thiago Coimbra fez valer o ditado popular "filho de peixe, peixinho é". Filho de Zico, ele participou de um jogo festivo com ex-jogadores do Flamengo e fez um golaço de falta no estilo do pai. Confira no vídeo abaixo:

Vale lembrar que Thiago Coimbra jogou futebol profissionalmente. Ele passou por clubes como Paulista, Coritiba, Portimonense (POR), Madureira, America-RJ e Boavista. Em 2006, teve uma rápida passagem pelo Flamengo. Thiago anunciou a aposentadoria aos 36 anos, em 2019.