Partida entre Brasil e Alemanha que terminou em 7 a 1 - Pedro Ugarte / AFP

Publicado 28/02/2024 16:01

Rio - Zagueiro da seleção brasileira na fatídica derrota por 7 a 1 para a Alemanha, na Copa do Mundo 2014, Dante desabafou sobre o fato de sua carreira ter ficado marcada pelo vexame. Em entrevista ao "ge", o defensor de 40 anos, que atualmente joga no Nice, da França, disse que acha injusto ter que carregar o peso da pior derrota da história do Brasil no futebol.

"Eu acho injusto, às vezes. Depois da Copa do Mundo eu tive vários momentos legais, bonitos, que as pessoas poderiam procurar saber e poderiam dar informação. Fiquei um tempão para tirar essa parada do meu coração. Até hoje dói. Se tem uma coisa que me dói é falar dessa m***. Estou na Europa há 20 anos. Eu carrego a bandeira brasileira. Sou o jogador mais velho da França e ninguém nunca sabe disso", afirmou Dante.

"Eu compreendo a frustração e a dor de todos os brasileiros. A nossa em campo foi muito pior, pode ter certeza. As pessoas acharam que a gente ficou curtindo a vida. A gente é chateado com isso até hoje. Também teve um peso que foi colocado nessa Copa, que ludibriou muito a cabeça do povo... que o futebol brasileiro ia salvar o país. Não tem como. Que ia deixar esse país sofrido mais feliz... Um pouco, mas ia continuar passando pomada na ferida. Porque a gente não vai resolver", completou.

Na Copa do Mundo de 2014, Dante era reserva do Brasil, mas disputou a semifinal contra a Alemanha por conta da suspensão de Thiago Silva. Na ocasião, o defensor formou a dupla de zaga ao lado de David Luiz.