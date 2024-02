Cristiano Ronaldo gesticula para a torcida adversária - Reprodução Twitter / @SaudiLeagueBuzz

Publicado 28/02/2024 13:50

Rio - O Al-Nassr deve ter um desfalque de peso para as próximas partidas. Cristiano Ronaldo deve receber uma suspensão de dois jogos pelo Comitê Disciplinar da Liga Saudita após fazer gestos obscenos, segundo informações do jornal Marca, da Espanha.

Cristiano Ronaldo fez gestos obscenos após receber uma provocação da torcida do Al-Shabab, no último domingo (25), e passou a ser investigado pelo órgão saudita. O craque português já havia sido alvo de polêmica quando esfregou uma bandeira do Al-Hilal nas partes íntimas

O gesto de Cristiano Ronaldo causou "ressentimento entre muitos torcedores e assistentes". A decisão do Comitê Disciplinar deve ser anunciada nos próximos dias. Cristiano Ronaldo ainda irá depor para explicar o gesto na direção da torcida do Al-Shabab.

Caso seja suspenso, Cristiano Ronaldo desfalcará o Al-Nassr diante do Al-Hazm e do Al Raed, ambos pelo Campeonato Saudita, nos dias 29 de fevereiro e 7 de março, no Al-Awwal Park. O Al-Nassr é o vice-líder da competição com 52 pontos e está sete atrás do líder Al-Hilal.