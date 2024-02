Intérprete do mascote do Internacional prestou depoimento na última terça-feira (27) - Divulgação / Internacional

Publicado 28/02/2024 11:35 | Atualizado 28/02/2024 11:36

Porto Alegre - O intérprete do mascote do Internacional se apresentou de maneira voluntária à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, na última terça-feira (27). De acordo com o delegado Christian Nedel, ele prestou depoimento no inquérito que investiga uma suspeita de importunação sexual ocorrida no Gre-Nal, junto ao advogado.

A jornalista Gisele Kümpel, do Canal Monumental, afirma ter sido abraçada e beijada sem consentimento pelo mascote após o terceiro gol do Inter no confronto.



Ela também foi ouvida novamente, para esclarecer maiores detalhes dos fatos. O teor dos depoimentos não virá a público para não haver prejuízo às investigações.





, o Inter disse que "o funcionário responsável pelo mascote e o próprio clube estarão a disposição das autoridades" e que o afastamento é válido até a conclusão das investigações da polícia. O Internacional cedeu as imagens do duelo, que já estão sendo analisadas. Outras testemunhas serão ouvidas nos próximos dias. O funcionário, que não teve o nome divulgado, foi afastado pelo clube durante as investigações. Em nota oficial , o Inter disse que "o funcionário responsável pelo mascote e o próprio clube estarão a disposição das autoridades" e que o afastamento é válido até a conclusão das investigações da polícia.

Entenda o caso

A repórter Gisele Kümpel, do Canal "Monumental", denunciou ter sofrido importunação sexual por parte do homem que se veste como Saci, mascote do Internacional, durante o clássico com o Grêmio, no último domingo (25), no Beira-Rio. A jornalista registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre o caso e pediu medida protetiva contra o funcionário do clube gaúcho.