Estátua de Daniel Alves em Juazeiro, na Bahia, é motivo de protestos de moradores - Divulgação / Prefeitura de Juazeiro

Publicado 28/02/2024 11:35

vandalizada pela segunda vez em cinco dias. Desta vez, os moradores, que tacaram tinta branca. A estátua de Daniel Alves na cidade de Juazeiro, na Bahia, foi. Desta vez, os moradores, que exigem a retirada da obra em homenagem ao ex-jogador

Eles já haviam tampado com plástico e fita adesiva o rosto da estátua de Daniel Alves, que fica localizada no centro da cidade, em 23 de fevereiro. As manifestações pela retirada da obra se intensificaram após a condenação de quatro anos e meio de prisão na Espanha por estupro.

Em 23 de fevereiro, estátua de Daniel Alves foi tampada por moradores de Juazeiro Reprodução/ Redes sociais

Entretanto, a gestão municipal já comunicou que só tomará uma decisão após todos os recursos na Justiça espanhola serem julgados. Enquanto isso, o Bahia e o Barcelona já tomaram ações para retirar Daniel Alves do destaque na história deles.