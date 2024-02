Edson Souza, técnico do Olaria, está no clube desde novembro de 2023 - Vinicius Gentil / Olaria AC

Edson Souza, técnico do Olaria, está no clube desde novembro de 2023Vinicius Gentil / Olaria AC

Rio - Com uma equipe montada recentemente e ainda sem disputar partida oficial neste ano, o Olaria fará um dos jogos mais importantes de sua história nesta quarta-feira (28): a estreia na Copa do Brasil, às 15h30. O time carioca realizou a preparação para a temporada com cinco amistosos, e voltará a disputar uma competição nacional depois de mais de 20 anos. Do outro lado, estará o São Bernardo, clube que disputa o Campeonato Paulista e a Série C do Brasileiro.

“É um dificultador. Vamos enfrentar um adversário competente, que já fez dez jogos no Paulistão, o estadual mais forte do Brasil. Não dá para dizer que estamos no mesmo nível deles”, pondera Edson Souza, técnico do Olaria desde novembro de 2023, em entrevista exclusiva ao DIA.



“O São Bernardo é uma grande equipe e com jogadores que já jogam juntos. O treinador está indo para o quarto ano no comando. Eles têm uma estrutura bem definida em termos de jogo. A dificuldade será grande, mas é a chance para mostrarmos a nossa competência para as pessoas”, afirma.

Com ingressos esgotados, o time carioca entrará em campo pela primeira vez na competição, na Rua Bariri. O estádio, inclusive, passou por reformas para receber a partida tão especial: o gramado está completamente novo, as arquibancadas foram pintadas e os mil torcedores presentes poderão ainda contar com telão e sistema de som.



“Estamos bastante concentrados, com um time equilibrado e com uma atitude enorme. Com certeza, os jogadores têm consciência de que vão ter que jogar no limite. Todos vão ser fundamentais”, frisa Edson Souza. “Temos 90 minutos para tentar ganhar o jogo. É preciso apoiar o tempo todo. A torcida será muito importante”, completa.

Além da experiência de 17 anos como técnico, Edson Souza carrega o conhecimento de dentro das quatro linhas. Atuou profissionalmente durante 23 anos e, inclusive, foi campeão brasileiro com a camisa do Fluminense, em 1984. Segundo ele, a bagagem como ex-jogador é importante para conter a ansiedade dos atletas neste momento.



“Já trabalhei em várias equipes e tenho experiência comprovada que o nosso passado nos ajuda muito nessa hora. Sabemos o que o jogador está pensando. Conhecemos o vestiário e estivemos lá dentro nessa função. Temos que ter equilíbrio e saber as palavras certas para incentivar os atletas”, diz.

O treinador do Olaria já dirigiu três times em partidas da Copa do Brasil e não conquistou vitória alguma: a Cabofriense, em 2015, o Nova Iguaçu, em 2018, e o Real Brasília, em 2020. Em todas, foi eliminado na primeira fase da competição.

O clube carioca precisa vencer o jogo para passar de fase, já que o São Bernardo tem a vantagem do empate. Em caso de classificação, o Olaria garante R$ 1,7 milhão de premiação. Se for eliminado, fica com R$ 787,5 mil.

