Jogos Olímpicos de Paris serão realizados entre 26 de julho e 11 de agosto - Divulgação / COI

Jogos Olímpicos de Paris serão realizados entre 26 de julho e 11 de agostoDivulgação / COI

Publicado 28/02/2024 11:00

França - Em Paris, uma bolsa contendo um computador e dois cartões de memória USB com dados confidenciais dos Jogos Olímpicos foi furtada nesta semana. De acordo com a 'AFP', os equipamentos teriam planos de segurança para as Olimpíadas. Entretanto, a Polícia da França diz que os dados confidenciais se referem a tráfego na cidade-sede durante o período das competições.

O dono da bolsa é um engenheiro da Prefeitura de Paris, que afirma ter colocado a bagagem no espaço designado a ela acima de seu assento em um trem na Gare du Nord, uma das maiores estações ferroviárias de Paris. Por causa de um atraso, ele optou por mudar de trem e percebeu que a bolsa tinha sumido. Em seguida, reportou o incidente na delegacia da Gare du Nord na segunda-feira (26).

Em nota, nesta quarta-feira (28), a Polícia de Transportes da França anunciou que abriu uma investigação para apurar o caso:



"Embora ele tenha tido o cuidado de salientar que sua bolsa continha um cartão de memória USB profissional, é importante especificar que esse cartão continha apenas notas relacionadas ao tráfego em Paris durante os Jogos Olímpicos, e não sobre planos de segurança sensíveis".

O Comitê Organizador das Olimpíadas de Paris não comentou o assunto. Os Jogos Olímpicos serão realizados entre 26 de julho e 11 de agosto. Mais de 30 mil policiais vão fazer parte da segurança diária durante a disputa.