João Fonseca se tornou o primeiro tenista nascido em 2006 ou depois a alcançar as quartas de um torneio de nível ATPRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 28/02/2024 00:20

Rio - O brasileiro João Fonseca, que brilhou no Rio Open 2024 , abriu mão da premiação conquistada no torneio. Isso porque ainda há dúvida sobre os planos para a carreira. Se ele decidir entrar no tênis universitário dos Estados Unidos, precisará se manter como amador. Portanto, não poderá receber pela participação nas competições do circuito internacional. A informação é do podcast "TenisBrasil".

A elite do tênis universitário diz que atletas poderão receber apenas dez mil dólares (pouco mais de R$ 49,6 mil) de premiação por ano. O excedente deve ser utilizado como ajuda de custo. No Rio Open 2024, João teria direito a receber 57.540 dólares (mais de R$ 285,2 mil na cotação atual).

Durante o torneio, o brasileiro admitiu que ainda não sabia se continuaria no circuito profissional ou se iria para os Estados Unidos. João chegou a assinar um compromisso com a Universidade da Virgínia, mas a decisão final será feita até o meio de 2024.

Mesmo com apenas 17 anos, João Fonseca alcançou as quartas de final do Rio Open. Nas oitavas de final, ele bateu o chileno Cristian Garín - campeão do torneio em 2020 - por 2 sets a 0, com duplo 6/4.



O bom desempenho fez com que ele subisse mais de 300 posições no ranking da ATP. Hoje, ele é o atual número 343 do mundo.